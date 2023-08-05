Бубнов дал прогноз на дерби ЦСКА - «Локомотив»

В поединке третьего тура чемпионата России встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Своим мнением по этому матчу поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:1. Я бы сказал, что сейчас атакующий потенциал «Локо» выше. Играют результативно, создают моменты. Но Федотов - опытный тренер, который умеет закрываться. Вижу в этом матче ничью», - приводит слова Александра издание Sportbox.

Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию предстоящего противостояния.