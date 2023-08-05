Защитник «Вальядолида» Лукас Оласа в ближайшее время станет игроком «Краснодара», об этом сообщает Buysan.
По данным источника, игрок сборной Уругвая подпишет контракт с российским клубом до 30 июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Ранее Оласа выступал за «Сельту», «Эльче», а также ряд аргентинских клубов.
В июне этого года он дебютировал за национальную сборную Уругвая, сыграв 90 минут в товарищеском матче против сборной Никарагуа.
Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, одержав три победы на старте нового сезона.
Бан пользователя