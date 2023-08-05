Мор: «Если «Спартак» хочет заявить о чём-то серьёзном, то должен обыгрывать «Рубин»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился соображениями касательно предстоящего гостевого поединка «красно-белых» против казанского «Рубина» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«Если «Спартак» хочет заявить о чём-то серьёзном, такие команды надо обыгрывать. Тройка центральных защитников у казанцев не очень сильная. Быстрые футболисты «Спартака» обязаны их обыгрывать», - цитирует Эдуарда издание «РБ Спорт».

Матч между «Рубином» и «Спартаком» состоится на стадионе в Казани сегодня, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет Liveresult.ru.

После двух туров москвичи занимают второе место в РПЛ, а казанцы идут на десятой позиции.