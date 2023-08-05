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Булыкин: «У «Локомотива» есть задатки топ-клуба» эксклюзив

05 Августа 2023 • 10:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.60 2 3.30
Через 7 ч. 15 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской премьер-лиги между «красно-зелёными» и ЦСКА.

- Какая команда подходит к этой встрече в лучшем игровом состоянии?

- На бумаге фаворит ЦСКА. «Армейцы» играют дома, в прошлом сезоне команда завоевала серебряные медали и стала обладателем кубка России. Да, ушли некоторые футболисты, но на остальных это мало повлияло. Уверен, они всё так же хотят играть, выигрывать и показывать класс на старте сезона. Начало сезона важно для любого клуба. Мы как раз увидим противостояние двух коллективов, которые качественно провели вторую часть прошлого первенства. Парни будут биться, но я жду результативную ничью.

- Команда Галактионова стилистически изменилась по сравнению с прошлым сезоном?

- Второй круг в прошлом сезоне «железнодорожники» провели просто отлично. Клуб потерпел только одно поражение, так ещё и в матче с «Зенитом». Кого это может не радовать? Все восхищаются работой Галактионова и ждут, что он продолжит в том же духе. Поставить себе высокую планку и один раз до неё допрыгнуть - это одно, а показывать результат долгое время - это другое. Понятное дело, что «Локо» преобразился, теперь у команды есть много опций. Можно играть через Дзюбу или Пинява. Изидор забивает в каждом матче, а Баринов выжигает середину поля и всё время оказывается там, где нужно. У «Локомотива» есть задатки топ-клуба. Команда может вполне успешно выступить в чемпионате, ещё можно провернуть пару хороших трансферов. Уже сегодня «Локо» - серьёзный соперник для всех, являющийся одним из самых результативных клубов РПЛ.

- ЦСКА, в свою очередь, классно выступил в прошлом сезоне, но вам не кажется, что команда стала немного топтаться на месте?

- Не думаю, что команда действительно сбавила. Да, из команды ушли некоторые игроки, но обычно двух-трёх недель достаточно, чтобы остальные стали играть иначе. В команде есть опытные футболисты. Есть лидеры, а есть молодёжь, которая хочет о себе заявить.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин
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