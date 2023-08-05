Капитан «Ростова» Глебов высказался о возможном трансфере

Хавбек «Ростова» Данил Глебов высказался касательно своего возможного трансфера в другую команду.

«Всем этим занимается руководство «Ростова». Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб», - передает слова Глебова издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Глебов провел 38 поединков за команду из Ростова-на-Дону, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Контракт 23-летнего полузащитника с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года. Его трансферный ценник – восемь миллионов евро.