Тошич назвал главный козырь ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал, кого считает ключевым игроком в составе «армейского» коллектива.

«Какой главный козырь у «армейцев»? Игорь Акинфеев. У «Зенита» и «Спартака» таких вратарей нет», - рассказал Тошич в беседе с корреспондентом издания «РБ Спорт».

Напомним, что Зоран выступает за ЦСКА на протяжении всей своей карьеры. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.

В новом розыгрыше Российской премьер-лиги Акинфеев сыграл два поединка. 37-летний голкипер пропустил четыре мяча. Ближайший матч ЦСКА проведет против «Локомотива» 5 августа.