«Оренбург» хочет подписать нападающего «Алании»

Нападающий Ислам Машуков, который выступает за владикавказскую «Аланию», имеет вариант трудоустройства в Российской премьер-лиге.

Согласно информации издания «Спорт-Экспресс», в подписании футболиста заинтересован «Оренбург».

Машуков защищает цвета команды из Владикавказа с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2025 году.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 28 поединках за «Аланию» во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.

Ближайший матч «Оренбург» сыграет против «Урала» 5 августа.