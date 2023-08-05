Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской премьер-лиги между «армейцами» и «Локомотивом».

- Какой из коллективов подходит к дерби в лучших игровых кондициях?

- Обе команды подходят к матчу в равных состояниях. ЦСКА уступил в стартовом туре «Уралу», а потом одержал две уверенные победы. «Локо» тоже забрал свои победы и сыграл вничью один раз. Обе команды хорошо играют в атаке, нас ждёт интересный матч. Думаю, голы будут.

- Стиль игры «красно-зелёных» изменился по сравнению со второй частью прошлого сезона?

- Галактионов хорошо отработал в этот промежуток времени, команда немного обновилась в плане состава. В летнее трансферное окно команда изменилась в лучшую сторону.

- Вам не кажется, что лидеры атаки команды немного сдали в нынешнем сезоне?

- Нет, я так не думаю. Дзюба и Пиняев выступают на прежнем уровне.

Дерби пройдет 5 августа, начало – 20:00 мск.