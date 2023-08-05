Итальянский клуб интересуется футболистом «Спартака»

«Болонья» проявляет заинтересованность в услугах одного из футболистов московского «Спартака». Речь идет о защитнике Данииле Хлусевиче.

Согласно данным Metaratings.ru, итальянский клуб находится в поиске левого латераля и рассматривает россиянина в качестве одного из потенциальных вариантов. Пока «Болонья» не делала «красно-белым» предложения по трансферу 22-летнего исполнителя.

Даниил связан трудовыми обязательствами со «Спартаком» до лета 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел три матча, забил два гола и сделал ассист.