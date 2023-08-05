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Итальянский клуб интересуется футболистом «Спартака»

05 Августа 2023 • 09:59 Комментировать (1)

«Болонья» проявляет заинтересованность в услугах одного из футболистов московского «Спартака». Речь идет о защитнике Данииле Хлусевиче.

Согласно данным Metaratings.ru, итальянский клуб находится в поиске левого латераля и рассматривает россиянина в качестве одного из потенциальных вариантов. Пока «Болонья» не делала «красно-белым» предложения по трансферу 22-летнего исполнителя.

Даниил связан трудовыми обязательствами со «Спартаком» до лета 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел три матча, забил два гола и сделал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Спартак Москва Даниил Хлусевич трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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wertygaz
05 Августа 2023 в 10:07
Уважаемый ЕФ, пишите на русском языке, что за заимствования из итальянского. Уже вроде даже закон принимали, что бы не было мусорных слов, а тут на тебе латераль.
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