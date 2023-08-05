Глебов: «Зенит» стал слабее из-за ухода Малкома»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался насчет ухода бразильского нападающего Малкома из петербургского «Зенита». Форвард продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

«Если человек за сезон забивает 23 мяча, наверное, «Зенит» стал слабее из-за его ухода. Конечно, Малком это потеря для «Зенита». Но это их проблема», - приводятся слова капитана «Ростова» на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Малком защищал цвета «Зенита» с 2019 года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец стал лучшим бомбардиром, отметившись 23 забитыми мячами. «Зенит» продал Малкома в Саудовскую Аравию за 60 миллионов евро.