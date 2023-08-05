Глебов оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о возвращении нападающего Артёма Дзюбы в чемпионат России. В феврале 34-летний футболист присоединился к столичному «Локомотиву».

«Артём хорошо вернулся в РПЛ? Наверное, да. Сильно за ним не наблюдал, но по статистике достойно», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 12 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.

По завершении сезона Артём заключил с «Локомотивом» новое трудовое соглашение, которое рассчитано до лета следующего года.