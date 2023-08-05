Пономарёв дал прогноз на дерби ЦСКА - «Локомотив»

Ветеран сборной России и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем дерби между «армейцами» и «Локомотивом».

«Команды абсолютно равные по своим силам. Думаю, оборона ЦСКА справится, и армейцы победят на своем поле со счетом 1:0», - приводятся слова Пономарёва на страницах издания Sport24.

Поединок третьего тура РПЛ состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сегодня, 5 августа. Начало противостояния запланировано в 20:00 по столичному времени.

После двух туров чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Локомотив» располагается на третьей строчке.