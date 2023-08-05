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Непомнящий объяснил, почему «Спартак» испытывает проблемы в обороне

05 Августа 2023 • 09:34 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.40 X 3.65 2 2.10
Через 7 ч. 3 мин.

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Непомнящий постарался объяснить, почему его бывшая команда длительное время испытывает проблемы в обороне. Напомним, в двух первых турах Российской премьер-лиги «красно-белые» хоть и добыли максимум очков, но при этом пропустили 3 мяча.

«Если посмотреть последние десятилетия, то у них длительное время идут поиски. Нашлось сочетание Жиго и Джикии, только наиграли – раз, и Жиго ушел», – приводит слова Непомнящего «Газета.Ру».

Сегодня команда Гильермо Абаскаля в рамках третьего тура Премьер-лиги отправится на выезд к казанскому «Рубину».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Непомнящий
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