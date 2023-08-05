«Аякс» не прекращает переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян по-прежнему остается трансферной целью амстердамского «Аякса». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Грач Хачатрян.

Переговорный процесс между клубами продолжается. Амстердамская сторона готовит улучшенное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.

Ранее «Аякс» предлагал за Эдуарда 8,5 миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусов, однако «быки» отказались.

Полузащитник связан контрактом с краснодарским клубом до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.