Непомнящий: «Спартак» силён атакой, но у него проблемы в обороне»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Непомнящий оценил игру своей бывшей команды в стартовом отрезке сезона. Напомним, в первых двух турах Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля взяли максимум очков. Сегодня московская команда встретиться на выезде с «Рубином» в рамках третьего тура.

«Спартак» силён атакой, но у него проблемы при игре в обороне. Посмотрим, как это всё будет смотреться против команд, которые повыше классом», – цитирует Непомнящего «Газета.Ру».

Таблицу РПЛ сейчас возглавляет «Краснодар», у которого в активе 9 очков в 3 турах. «Спартак» сегодня может догнать «быков».