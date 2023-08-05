«Динамо» покупает полузащитника «Бенфики»

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Шикинью близок к переезду в Российскую премьер-лигу. Как информирует O Jogo, в подписании игрока заинтересовано московское «Динамо».

По данным источника, руководство «бело-голубых» добилось серьезного прогресса в переговорах по трансферу футболиста. В свою очередь «Бенфика» готова отпустить игрока в российский клуб. За переход Шикинью лиссабонский клуб получит около четырех миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 44 поединках за лиссабонцев во всех турнирах. Шикинью записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.