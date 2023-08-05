Глебов высказался о новом легионере «Ростова»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о переходе в команду иранского нападающего Мохаммеда Мохеби.

«Пока не так близко знакомы, он улетал на неделю в Иран. Спокойный парень, работяга. Встретили Мохеби хорошо. Нужно сделать все, чтобы ему было комфортно в коллективе», - передает слова хавбека издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мохеби перебрался в «Ростов» из иранского клуба «Эстеглаль». За этот коллектив нападающий отметился десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ближайший матч «Ростов» сыграет против самарских «Крыльев Советов» сегодня, 5 августа. Начало – 15:00 по московскому времени.