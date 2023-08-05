Писарев назвал фаворита дерби ЦСКА - «Локомотив»

Тренер национальной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от столичного дерби между московскими ЦСКА и «Локомотивом».

«Игра на три результата. На мой взгляд, ЦСКА здесь легкий фаворит. У ЦСКА, несмотря на проблемы, хороший старт. Команда показывает стабильную игру, выстроенную Федотовым», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Дерби ЦСКА - «Локомотив» состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало поединка запланировано в 20:00 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.