«Спартак» или «Зенит»: Гаджиев назвал главного фаворита РПЛ

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, который в настоящий момент занимает пост президента махачкалинского «Динамо», назвал главного претендента на чемпионский титул в новом розыгрыше РПЛ.

«Зенит» остается главным фаворитом, но требуется равнозначная замена Малкому. Роль бразильцев в достижении клубом результата очень большая», - передает слова специалиста «Газета.Ru».

На старте сезона Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» победили «Пари НН» (2:0) и расписали мировую с «Ростовом» (1:1). Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут против московского «Динамо» на «Газпром Арене».