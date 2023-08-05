Песьяков: «Ростов» мог победить «Зенит»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о ничейном результате поединка против петербургского «Зенита». Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1.

«Ничья с «Зенитом», понятное дело, не может быть неудачей. А могли и выиграть. Не скажу, что были на голову сильнее, но в целом ничья - справедливый результат», - передают слова вратаря «Известия».

После двух проведенных матчей «Ростов» с четырьмя баллами занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче команда Валерия Карпина сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится сегодня, 5 августа, начало – 15:00 по мск.