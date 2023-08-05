Песьяков: «Хочу, чтобы «Ростов» закончил чемпионат в тройке»

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков оценил перспективы своей команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Будем стараться идти от матча к матчу. Я хочу, чтобы мы закончили чемпионат в тройке, улучшили результат прошлого сезона. Но пока не надо рассуждать об этом и гнать лошадей», - передает слова Песьякова издание «Известия».

По итогам двух сыгранных туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали четыре балла и занимают шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Ростов» сыграет против «Крыльев Советов» сегодня, 5 августа, начало - 15:00 по московскому времени.