ЦСКА - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Локомотив Москва
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Протокол игры
Акинфеев Игорь•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес•Гайич Милан III•Кучаев Константин•Мендес Виктор•Зайнутдинов Бактиёр•Мухин Максим•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
Лантратов Илья•Самошников Илья•Кузьмичёв Иван•Погостнов Егор•Митай Марио•Пиняев Сергей•Баринов Дмитрий•Глушенков Максим•Карпукас Артём•Тикнизян Наир•Дзюба Артём
05 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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