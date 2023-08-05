«Рубин» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Спартак Москва
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Протокол игры
|19'Бонгонда Тео (0:1)
|(1:1) Иву Угучукву39'
Дюпин Юрий•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Мартынович Александр•Кабутов Дмитрий•Апшацев Марат•Зотов Александр•Иву Угучукву•Рожков Илья•Даку Мирлинд•Фамейе Джоэль 24'
Максименко Александр•Денисов Даниил•Литвинов Руслан•Джикия Георгий•Хлусевич Даниил• 35'Мозес Виктор•Мартинс Кристофер•Зобнин Роман•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
05 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
каманды - свенарник лучше укамплектован.. состав посильнее
тренера - рахим - уравень середины таблицы (чуть ниже).. рыжий - помаложе и порисковее (креативней).. поэтаму тренирскую дуэль рашитка не выиграет точно..
судьи - дана установка тянуць хрюнделей вслед за быками..
поточняк.. )))
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