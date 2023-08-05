«Оренбург» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Урал
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Протокол игры
|21'Егорычев Андрей (0:1)
|37'Каштанов Алексей (0:2)
Сысуев Николай•Сидоров Максим•Перес Матиас•Гойкович Ренато•Печенин Кирилл•Флорентин Сесар Габриэль•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Гюрлюк Эмирджан•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль 7'
Помазун Илья•Мамин Артём•Бегич Сильвие•Кулаков Денис•Бевеев Мингиян•Мишкич Даниэль•Аюпов Тимур•Нейва Кристиан•Егорычев Андрей•Каштанов Алексей•Железнов Юрий
05 августа. Стадион "Газовик".
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