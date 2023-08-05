«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Ростов
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Протокол игры
|(1:0) Хубулов Владимир4'
|(2:0) Салтыков Никита10'
|22'Комличенко Николай (2:1)
|(3:1) Салтыков Никита35'
Овсянников Богдан•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Бейл Гленн•Костанца Фернандо•Горшков Юрий•Хубулов Владимир•Бабкин Сергей•Ежов Роман•Гарре Бенхамин•Салтыков Никита
Песьяков Сергей•Чернов Евгений•Прохин Данила•Вахания Илья•Мелёхин Виктор•Ионов Алексей58' (Мохеби Мохаммад (58') •Миронов Алексей 40'46' (Уткин Даниил (46') •Тугарев Роман58' (Голенков Егор (58') •Глебов Данил•Щетинин Кирилл46' (Акбашев Роман (46') •Комличенко Николай 34'
05 августа. Стадион "Солидарность Арена".
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