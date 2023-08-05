Мостовой назвал цель «Зенита» в матче с «Динамо»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о грядущем поединке против столичного «Динамо» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«У них сейчас сильная команда, интересный тренер. Правда, пока трудный период - ​всё новое. Будем играть на победу», - приводит слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Поединок между командами состоится в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого матча «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» располагается на 12-й строчке.