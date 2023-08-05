Агент Буффона: «Было предложение из России»

Агент итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина поведал, что у голкипера был вариант с трансфером в Россию, но не назвал клуб, который был заинтересован в услугах кипера. По словам Мартины, они даже не рассматривали предложение, так как Буффон не хотел выступать за клубы, не входящие в элиту европейского футбола.

- Предложение было, но контактов, переговоров с российской стороной не было. Мы даже не думали о таком варианте, потому что Джиджи всегда выступал только за топ-клубы, - цитирует слова агента знаменитого кипера итальянское новостное агентство ITASportPress.