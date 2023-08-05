Сафонов прокомментировал победу над «Пари НН»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвёл итоги победного матча третьего тура Премьер-лиги против «Пари НН».

«Думаю, что у нас очень хорошо получился первый тайм, в начале второго пошли ошибки, лично у меня пошли ошибки, после которых появились моменты у «Пари НН». Думаю, психологически они почувствовали, что могут забить, поэтому начали играть более уверенно», — заявил капитан «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, у «Краснодара» получился слабый отрезок с 50-й по 65-ю минуту, когда соперник смог создать большую часть моментов. Также Сафонов рассказал об изменениях под руководством Владимира Ивича.

Напомним, что «Краснодар» выиграл домашний поединок с минимальным счётом. Единственный гол с пенальти забил Эдуард Сперцян. После трёх матчей «быки» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью очками.