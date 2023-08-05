Сафонов рассказал об изменениях «Краснодара» под руководством Ивича

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об изменениях в игре «быков» под руководством Владимира Ивича.

«Думаю сейчас в игре команды прослеживается цель — одержать победу любой ценой. Возможно, у команды не все может получаться на поле, но мы как одно целое ведём матч к победе», — заявил голкипер, чьи слова приводит «Матч ТВ». Сафонов отметил, что раньше у «быков» прослеживалась расхлябанность, приводившая к частой потере победных результатов. Вратарь также выразил надежду на то, что его команда сможет доводить встречи до успешного итога.

Напомним, что «Краснодар» начал сезон Премьер-лиги с трёх побед в трёх встречах. В последней игре «быки» с минимальным счётом выиграли у «Пари НН».