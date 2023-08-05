Матвей Сафонов: «Единственная опция ухода — это покупка другим клубом»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил перспективы для трансфера в Европу на фоне перехода Далера Кузяева в «Гавр».

«Прежде всего из-за того, что у меня контракт с «Краснодаром». Единственная опция ухода — это покупка другим клубом. Как видите, предложений нет», — заявил вратарь российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Сафонова, уйти также просто, как у Кузяева, он не сможет.

Напомним, что Матвей является воспитанником «Краснодара», дебютировав за основной состав «быков» в 2017 году. В 148 матчах за родной коллектив вратарь пропустил 182 гола.