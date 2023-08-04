Ахметов назвал цель «Краснодара» в новом сезоне

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался об успешном старте сезона «быков» в рамках Российской премьер-лиги.

«У нас новый тренерский штаб, задача побеждать в каждом матче. Они пришли сюда выигрывать, о чём и сказали нам. Мы идём к этой цели», — заявил хавбек российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ». Ахметов отметил, что своей задачей на сезон он видит большее количество результативных действий и более яркую игру в целом.

Напомним, что «Краснодар» набрал девять очков в трёх турах нового сезона Премьер-лиги. Ильзат Ахметов провёл все четыре поединка в рамках чемпионата и Кубка, не отметившись забитыми голами.