Ахметов: «Не хотелось бы, чтобы судья был главным человеком матча»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о работе судей в последнем матче Премьер-лиги против «Пари НН».

«Иногда бывают моменты, что ты недоволен, иногда соперник. Не хотелось бы, чтобы судья был главным человеком матча, поэтому акцент надо делать на свою игру», — заявил хавбек «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, в каждом матче у обеих команд множество моментов для недовольства работой арбитров.

Напомним, что в поединке третьего тура чемпионата «Краснодар» выиграл с минимальным счётом у «Пари НН». Единственный гол с пенальти забил Эдуард Сперцян.