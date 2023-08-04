Зе Турбо прокомментировал переход в «Пари НН»

Новый нападающий «Пари НН» Зе Турбо высказался о переходе в клуб Российской премьер-лиги.

«Тренер рассказал мне о проекте. Я хочу стабильности. В прошлом сезоне я сменил несколько команд. Сейчас я хочу хорошо играть и оставаться в одной команде. Мне рассказали много хорошего о России», — заявил гвинейский форвард в интервью изданию «РБ Спорт». Игрок также отметил, что не боялся переезда в Россию, не ответив на вопрос о том, когда экс-футболист «Интера» выйдет на поле в составе нового коллектива.

Напомним, что форвард сборной Гвинеи-Бисау подписал контракт с «Пари НН» на три года. Зе Турбо является воспитанником мадридского «Реала», лиссабонского «Спортинга» и «Интера»