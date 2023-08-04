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Зе Турбо прокомментировал переход в «Пари НН»

04 Августа 2023 • 23:42 Комментировать (1)
Краснодар
1:0
Пари НН
окончен

Новый нападающий «Пари НН» Зе Турбо высказался о переходе в клуб Российской премьер-лиги.

«Тренер рассказал мне о проекте. Я хочу стабильности. В прошлом сезоне я сменил несколько команд. Сейчас я хочу хорошо играть и оставаться в одной команде. Мне рассказали много хорошего о России», — заявил гвинейский форвард в интервью изданию «РБ Спорт». Игрок также отметил, что не боялся переезда в Россию, не ответив на вопрос о том, когда экс-футболист «Интера» выйдет на поле в составе нового коллектива.

Напомним, что форвард сборной Гвинеи-Бисау подписал контракт с «Пари НН» на три года. Зе Турбо является воспитанником мадридского «Реала», лиссабонского «Спортинга» и «Интера»

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Зе Турбо
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Комментарии (1)
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InterSan
04 Августа 2023 в 23:55
Вот это скатилась карьера......
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