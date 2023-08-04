Стоцкий назвал цель «Пари НН» на сезон

Игрок «Пари НН» Дмитрий Стоцкий рассказал о целях коллектива на нынешний сезон Российской премьер-лиги.

«Наша цель — не болтаться в конце таблицы, как в прошлом году. Хочется закрепиться в серединке», — заявил защитник в интервью «Матч ТВ». Также Стоцкий рассказал о встрече с новым руководством своего нынешнего клуба, отметив, что от неё остались только приятные впечатления.

Напомним, что в трёх турах «Пари НН» набрал лишь одно очко, уступив в последнем поединке «Краснодару» с минимальным счётом.