Стоцкий прокомментировал слова Юрана о судьях

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий высказался о словах наставника команды Сергея Юрана о судьях после поражения от «Краснодара» в третьем туре РПЛ.

«Если он считает, что арбитр перевернул ход игры, то я с ним согласен. На поле чувствовалось, что принимались несправедливые решения. О судействе каждый сезон говорят и пока никто не нашёл, что делать с этим», — заявил игрок клуба РПЛ в интервью «Матч ТВ». Также Стоцкий согласился с тем, что он и его партнёры не смогли дожать «быков» во второй половине и добиться хорошего результата.

Напомним, что «Пари НН» проиграл гостевой поединок третьего тура Премьер-лиги «Краснодару» с минимальным счётом. Единственный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян.