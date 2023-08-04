Пименов: «Краснодар» очень сильно поменялся в сравнении с прошлыми сезонами»

Бывший игрок российской национальной команды Руслан Пименов высказался о старте «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Краснодар» очень сильно поменялся в сравнении с прошлыми сезонами. Они становятся грозной силой и разносторонней командой. Мне это нравится, к тому же, команда играет на ноль, это тоже важно», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, у «быков» появилась психология победителей, что доказал матч против «Пари НН», отметив, что во втором тайме подопечным Сергея Юрана не хватило хладнокровия для реализации моментов.

Напомним, что «Краснодар» выиграл все три поединка на старте сезона Российской премьер-лиги, лидируя в турнирной таблице чемпионата.