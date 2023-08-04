«Боялся, что если пожму руку арбитру, мне дадут ещё игр 10» - крик души Юрана

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (0:1).

- Несколько слов о матче, в котором можно выделить второй тайм, который ваша команда провела неплохо. Но все-таки уступила.

- Что значит «неплохо»?!

- Атаковали и могли забить.

- Хорошо, может?! Момент вы считали?! И задаете такой вопрос.

- Неплохо - это то же самое, что хорошо.

- Ну вот, так это разные вещи. Неплохо и хорошо, правильно?!

- По мне, так это одно и то же.

- Да?! Дай бог! Командой доволен, команда создала достаточно много моментов, забивать нужно. Есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно судьям говорить? Семака удаляют тоже. Мата нет. Показываю, что смотрели там пенальти, красная была. И это тоже нельзя показывать? Я не могу понять, они могут объяснить, или они неприкасаемые? Нельзя даже ни слова. Только «Спасибо, спасибо». Или как? Для меня это немножко непонятно. Будем сейчас естественно обращаться. Достаточно много моментов, это с Мамаду скальп снимают, и даже желтой нет. Как это? Можно так? Наверное. Большой риск нанести, в голову ногой, травму, удар. Как вот это понимать? Я думаю, что если наоборот наш игрок «Краснодару», я думаю, красная, однозначно. Я думаю, что такая рука тоже, большой вопрос по пенальти. Если бы мы создали, навряд ли, наверное, поставили. Очень много двойных стандартов. Немножко нужно уважать игроков моих, мы добирались сюда, летели три часа, пять с половиной часов на автобусе, выходили. Надо отдать должное им. Они второй тайм загнали. Если взять те моменты, их четыре было, нужно более уважительно. По красной карточке тоже будем подавать, потому что там были помощники, наверняка есть запись судейская. Если мы не «Спартак», не «Зенит», не «Динамо», не ЦСКА, это не значит, что такие моменты пропускать, когда тебе в голову ногой летят. Я надеюсь, «Матч ТВ» разберет эти моменты. Там на Гоцуке в конце первого тайма просмотрели. Гоцук бьет по мячу, ему бьют в ногу. Тоже непонятно, даже ВАР не смотрит, сразу свисток, все ушли на перерыв. Я думаю, что было бы наоборот, то добавили бы и смотрели. Ну нельзя относиться так к командам, которые ниже. Если бы были более серьезные клубы, все было бы по-другому.

Игроками доволен, а первый тайм немножко поджимало внутри. В перерыве просто попросил играть в футбол и убрать это напряжение. Второй тайм здорово отыграли, создали моменты, минимизировали вообще всё у наших ворот. Кроме пенальти у «Краснодара» какие-то моменты были? Подачи и угловые, вот и всё. Приехать сюда и погонять «Краснодар» - это дорогого стоит во втором тайме.

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- Ваша трактовка эпизода с красной карточкой?

- Я подошел и говорю: «Мы смотрели, там чистый пенальти на Гоцуке». Надо посмотреть хотя бы. Я спросил за что. Ответ: за показ вот этого. Это что такое, я не могу понять? Это нельзя вообще показывать? Я же объясняю, что я смотрел на компьютере, на планшете. Красная. Ни оскорбления, ни мата, ничего в адрес. Неужели они стали такими великими эти судьи?! Я с уважением отношусь, но не настолько. Если он наделала ошибок столько… Сейчас телефон открыл, пишут, все смотрели футбольные люди - то же самое, что я сейчас рассказываю. Обидно, потому что если весной по делу обыграли нас здесь 3:1, вопросов нет. Надо тренироваться, стремиться и что-то делать. А когда вот так вот… мне сложно понять. Если бы я в прошлом не играл бы в футбол, мне было бы легче понять. А так я играл в футбол. Я всегда признаю, когда по делу проигрываешь, тогда вопросов нет. Когда такие моменты, трактовки, двойные стандарты, к сожалению, очень сложно. Ну и по карточке - я обращаюсь к «Матч ТВ» - нельзя мне говорить, что смотрел пенальти на планшете, и показал планшет. Я ж не какие там пальцы или еще что-то? В «Химках», когда работал и сказал «Чудотворцы» - мне красную. Скажите, к судьям нельзя подходить после игры, жать руки? Я боялся, что если пожму руку, мне дадут еще игр 10.