«Краснодар» впервые при Ивиче заработал пенальти в РПЛ

Игроки «Краснодара» заработали и реализовали 11-метровый удар в матче Российской премьер-лиги впервые с ноября 2022 года, удивительным фактом делится Opta Sports. Таким образом, «быки» исполнили первый пенальти в РПЛ при Владимире Ивиче, который возглавил клуб только в январе 2023 года.

Напомним, что автором точного победного удара с 11-метровой отметки стал Эдуард Сперцян. Ранее сообщалось, что молодой футболист реализовал свой седьмой пенальти в составе «Краснодара» и сравнялся по этому показателю с экс-форвардом клуба Фёдором Смоловым.

О том, чем ещё был наполнен стартовый матч третьего тура РПЛ-2023/24, читайте в нашем ревью.