Сперцян подвёл итог матча против «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о победе над «Пари НН» в матче третьего тура Премьер-лиги.

\«Мы ожидали, что будет сложный матч и всю неделю готовились к этой игре. Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрывать её. Где-то у нас не получалось довести мяч до штрафной и реализовать моменты. Но хорошо, что заработали пенальти и забили», — заявил армянский хавбек, чьи слова приводит «Матч ТВ». Лучший игрок матча также отметил, что эту награду заслужил весь состав «быков» и болельщики клуба. По словам Сперцяна, этот поединок получился сложным для «Краснодара».

Напомним, что подопечные Владимира Ивича одержали третью победу в трёх играх чемпионата с минимальным счётом. Эдуард Сперцян забил единственный мяч в домашней встрече.