«Пари НН» при Юране забил всего 10 голов в 12 матчах Премьер-лиги

Нижегородский «Пари НН» в пятницу вечером проиграл «Краснодару» в гостях (0:1) и вновь не смог забить в новом сезоне РПЛ, проведя уже третий подряд безголевой для себя матч.

Но более печален для болельщиков нижегородцев другой факт. С момента назначения на пост главного тренера клуба Сергея Юрана игроки «Пари НН» забили всего 10 голов в ворота соперников за 12 матчей Премьер-лиги, не сумев забить более чем в половине из этих матчей (7/12). Четыре из этих 10 голов подопечные Юрана отправили в ворота «Сочи» в рамках очного поединка в концовке прошлого сезона (4:0).

В следующем туре РПЛ «Пари НН» примет дома грозненский «Ахмат». Игра намечена на 14 августа.

«Краснодар» и «Пари НН» нанесли всего один удар в створ на двоих