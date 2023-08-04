Сперцян: «Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрыть ее»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Пари НН» (1:0) Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы ожидали, что будет сложный матч. Всю неделю готовились к этой игре. Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрыть ее, где-то у нас не получалось довести мяч до штрафной, реализовать как-то. Хорошо, что заработали пенальти и забили.

- Как оцените свою игру? Что скажете по своему движению и взаимодействию с игроками? Показалось, что сегодня было, наверное, вообще сложнее всего.

- Вся команда заслужила звание лучшего игрока и все болельщики, которые пришли поддержать нас, потому что очень сложный матч для всех нас.

- В прошлом сезоне была серия, когда многие игроки «Краснодара» не забивали пенальти, были промахи у Кордобы и вас. В этом сезоне вы штатный исполнитель 11-метровых? Если да, то уже больше уверены в своих силах?

- А когда у меня были промахи? Я два раза промахнулся, но я перебивал.