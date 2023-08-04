Баженов: Игра «Спартака» с «Рубином» труднопрогнозируема

Бывший игрок столичного «Спартака» Никита Баженов поделился прогнозом на матч «красно-белых» против «Рубина» в третьем туре РПЛ.

«Здесь очень сложно что-то прогнозировать. Перед игрой с «Балтикой» «на бумаге» все думали, что будет больше моментов и голов, но соперник так классно сыграл все 90 минут, в компактном прессинге. А игра с «Рубином» труднопрогнозируема даже «на бумаге», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, прогноз на эту встречу является столь непростым из-за качественного старта казанцев в текущей кампании чемпионата. Также Баженов считает, что результаты двух туров подтвердили повышение внутренней конкуренции в РПЛ.

Напомним, что «Спартак» проведёт гостевой матч третьего тура Премьер-лиги против «Рубина» в субботу, 5 августа.