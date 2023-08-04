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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» и «Пари НН» нанесли всего один удар в створ на двоих

04 Августа 2023 • 22:23 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
12.08 17:30

«Краснодар» и «Пари НН» показали худший результат Российской премьер-лиги по ударам в створ на протяжении двух последних лет. Клубы на пару нанесли всего один удар в створ в очном вечернем матче, что проходил в Краснодаре и завершился победой «быков» - 1:0.

Знатоки статистики из Opta Spots отмечают: «быки» и нижегородцы показали худший результат в матче РПЛ с марта 2021 года. Тогда «Ротор» и «Химки» в очном поединке пробили в створ ворот друг друга ровно 0 раз.

Напомним, что благодаря голу с пенальти от Эдуарда Сперцяна «Краснодар» одержал третью победу в РПЛ подряд и стал единоличным лидером чемпионата России с девятью очками.
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