Юран получил красную карточку и пропустит матч «Пари НН» с «Ахматом»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран после финального свистка матча его команды с «Краснодаром» (0:1) получил красную карточку за споры с главным арбитром встречи.

Теперь главный тренер «Нижнего» пропустит как минимум матч следующего, четвёртого тура РПЛ, в котором его команда дома сыграет против грозненского «Ахмата».

Напомним, что «Пари НН» так и не может победить в новом сезоне в основное время. После трёх туров чемпионата России у нижегородцев всего один балл в копилке и 13-е место в турнирной таблице до субботних и воскресных матчей.