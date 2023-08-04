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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран получил красную карточку и пропустит матч «Пари НН» с «Ахматом»

04 Августа 2023 • 22:15 Комментировать
Пари НН
...
Ахмат
14.08 19:30

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран после финального свистка матча его команды с «Краснодаром» (0:1) получил красную карточку за споры с главным арбитром встречи.

Теперь главный тренер «Нижнего» пропустит как минимум матч следующего, четвёртого тура РПЛ, в котором его команда дома сыграет против грозненского «Ахмата».

Напомним, что «Пари НН» так и не может победить в новом сезоне в основное время. После трёх туров чемпионата России у нижегородцев всего один балл в копилке и 13-е место в турнирной таблице до субботних и воскресных матчей.

 

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Сергей Юран Ахмат Пари НН
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ПАРИ НН АХМАТ
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