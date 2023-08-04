«Краснодар» выдал лучший старт в истории выступлений в РПЛ

«Краснодар» одержал третью победу в РПЛ подряд и оформил лучший старт в клубной истории в рамках элитного дивизиона российского футбола. Теперь у команды после трёх туров девять баллов и единоличное первое место в турнирной таблице.

Напомним, что в пятницу вечером подопечные Владимира Ивича с минимальным счётом обыграли «Пари НН», единственным голом с пенальти отметился Эдуард Сперцян.

Ранее в рамках первого тура «быки» одолели в гостях московское «Динамо» (3:1), а после дома уверенно обыграли «Сочи» - 2:0.

В следующем, четвёртом туре Премьер-лиги «Краснодар» сыграет в гостях против «Оренбурга».

Более подробно о том, как «Краснодар» одолел «Пари НН» и укрепил лидерство в РПЛ, читайте в нашем обзоре.