Гол Сперцяна с пенальти, травма и замена арбитра: «Краснодар» одолел «Пари НН» и укрепил лидерство в РПЛ

Лидер чемпионата России «Краснодар» принимал у себя дома «Пари НН», открывая третий тур чемпионата России.

В какой-то мере неожиданно было видеть «Краснодар» на промежуточном пьедестале по итогам двух туров Премьер-лиги. В способности «быков» идти в верхней части таблицы в широком смысле сомнений нет, а есть они в отношении именно первого места. Ну и второго. Неслучайно ведь «чёрно-зелёные» никогда в истории не завоёвывали ни золотых, ни серебряных медалей чемпионата? Это намёк не на какие-то подводные камни, а на психологию «быков».

От «Пари НН» максимум, чего ждут, так это прямого спасения от вылета. В позапрошлом сезоне нижегородцы сразу снискали себе славу грозы авторитетов, обыграв несколько больших клубов, и в итоге избежали попадания в переходные матчи. В предыдущем чемпионате «Пари НН» всё-таки поучаствовал в стыках, где справился с «Енисеем». Что касается соперничества с «Краснодаром», то «Нижний Новгород»/«Пари НН» раньше дважды обыгрывал его со счётом 1:0 в рамках Кубка России.

В отчётном матче команда Владимира Ивича, естественно, являлась фаворитом. Класс соперников несопоставим, их классические манеры ведения игры различаются кардинально. Шанс нижегородцев заключался в том, чтобы засушить игру, как в очной встрече с «Краснодаром» в декабре 2021 года, где была зафиксирована ничья 0:0. Хозяева же должны были стремиться забить поскорее, чтобы не завязнуть в тягучих условиях плюс исключить фактор нервозности.

«Краснодар» прогнозируемо с самого начала определил мяч под свой контроль, однако первым заслуживающим внимания эпизодом стал не какой-нибудь опасный момент возле ворот «Пари НН», а травма бокового арбитра. Дмитрий Семёнов из Петрозаводска подвернул голеностоп, получил медицинскую помощь и всё же не смог продолжить исполнять функции лайнсмена. В этом качестве его заменил резервный арбитр Роман Сафьян.

Нестандартная пауза не сбила атакующий настрой «чёрно-зелёных». Два штрафных удара в исполнении Сперцяна оказались достаточно тревожными для волжан. В одном случае Эдуард пробил с левого фланга в ближнюю штангу, а в другом издали забросил мяч рядом с правой стойкой ворот гостей. Говорите, не хватало «быкам» моментов с игры? В общем-то, да. Хотя на 26-й минуте им удалась хорошая вертикальная атака, начавшаяся со вброса Сафонова.

Вратарь краснодарцев ввёл мяч в игру на Кривцова, тот головой скинул Сперцяну. Далее полузащитник сборной Армении продвинулся к чужой штрафной площади, выполнил проникающий пас вперёд и чуть левее на Кордобу. Удар Джона скорректировал Гоцук, и мяч прокатился правее створа на угловой. За этим корнером последовал следующий, который подал тоже Сперцян, и там уже напортачил около своих ворот Калинский. Он выставил в сторону руку, в которую мяч ткнул головой Олусегун.

Главному арбитру Артёму Любимову потребовался видеоповтор, чтобы убедиться в нарушении правил. В итоге был назначен закономерный пенальти, и Сперцян чётко реализовал его в левый угол, тогда как Нигматуллин завалился в другую сторону (1:0). В оставшееся до перерыва время «Нижний» прибавил, и хоть ничего толкового около чужих ворот не создал, зато достаточно неприятно для «Краснодара» поддавливал его в том числе благодаря стандартам.

В начале второго тайма команды поменялись ролями – теперь уже «Краснодар» добивался одного углового за другим, и также без непосредственной опасности воротам соперника. А вот гости в районе 56-й минуты получили в своё распоряжение пару знатных моментов, чтобы сравнять счёт. Чуть не порвалось у «быков» там, где тонко, – в центре обороны.

Сначала Севикян продавил защиту хозяев, оказался по сути один на один с Сафоновым и носком ткнул мяч чуть правее рамки. Через полминуты Стоцкий чуть не передал пламенный привет своей бывшей команде. Живоглядов навесил справа, Сафонов махнул рукой мимо мяча на выходе, а подобравший владение Стоцкий закрутил сферу чуть мимо дальней девятки.

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Так и не удалось «Краснодару» зацементировать свои порядки в оборонительном ключе. Оставаясь без мяча, «чёрно-зелёные» регулярно допускали прорывы соперника к своим воротам. Юран произвёл тройную замену, и свежий Тимур Сулейманов дважды за три минуты прорывался по левому полуфлангу, после чего отправлял мяч мимо дальней штанги. В первом случае это выглядело особенно эффектно, однако же не эффективно.

У «Краснодара» хорошей обводкой в концовке блеснул Ахметов, но к острому моменту это не привело. Кордоба пытался заработать второй для хозяев пенальти в противоборстве с Александровым, а судья посчитал, что там всё было чисто. Счёт 1:0 так и сохранился до финального свистка. «Быки» одержали третью победу в трёх первых турах РПЛ и покамест оторвались от «Спартака» на три очка. «Красно-белые» завтра сыграют в гостях с «Рубином» и постараются вновь догнать «чёрно-зелёных» по набранным баллам.

«Краснодар» выдал лучший старт в чемпионате России в своей истории, однако при этом его игра не оставляет впечатление образцовой. После забитого пенальти хозяева стали действовать, скажем так, не по-лидерски. Возможно, была установка Ивича играть по счёту, но к чему тогда несколько моментов у ворот «быков» во втором тайме? Будь «Пари НН» поудачливее – запросто увёз бы к себе домой второе очко в чемпионате, если не больше. А так команда Юрана осталась со скромным одним баллом и с нулём голов по итогам трёх первых матчей в РПЛ.

Кирилл Иванцов