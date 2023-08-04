Червиченко: «Рубин» может выиграть у «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ между «красно-белыми» и «Рубином».

«Спартаку» будет точно не проще, чем в матче с «Оренбургом». Если «Рубин» будет реализовывать свои моменты, которых, я думаю, будет предостаточно, тогда он сможет даже выиграть», — приводит слова Червиченко Sport24.

При этом функционер отметил, что у «Рубина» как у новичка лиги может присутствовать робость. Хотя, например, у «Балтики» в игре со «Спартаком» ее не было, добавил Червиченко.

Встреча «Рубин» - «Спартак» пройдет 5 августа. Матч должен стартовать в 17:30 по мск. Все события поединка будет освещать портал LiveResult в подробной текстовой трансляции.