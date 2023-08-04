Червиченко раскрыл секрет успеха «Спартака» на старте сезона

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об успешном старте «красно-белых» в новом сезоне. Подопечные Гильермо Абаскаля стали единственным коллективом, который выиграл все три матча.

«Секрет «Спартака» в том, что он играл со слабыми командами и ему везло. Победная серия прервется если не в Казани, то в Екатеринбурге. Сложно что-то говорить про «Спартак»: слишком везучая команда», — приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, в чемпионате России «Спартак» одолел «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1), а в Кубке страны был повержен «Краснодар» (2:1).

Следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 5 августа, в рамках третьего тура РПЛ. Соперником «Спартака» станет «Рубин», начало игры — в 17:30 по мск.