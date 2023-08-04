«Пари НН» прервал серию из 10 матчей РПЛ, в которых не проигрывал первый тайм

Нижегородский «Пари НН» проиграл «Краснодару» в очной гостевой встрече по итогам первого тайма – 0:1. Единственным голом с 11-метровой отметки отметился полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Любопытно, что сегодня нижегородцы прервали рекордную для себя серию из 10 матчей РПЛ подряд, в рамках которых команда не проигрывала первый тайм. Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что сейчас продолжается второй тайм стартового матча третьего тура РПЛ. Счёт на табло прежний, впереди «быки» - 1:0. Текстовую трансляцию встречи проводит портал LiveResult.ru.