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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой похвалил Зобнина

04 Августа 2023 • 21:21 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.40 X 3.65 2 2.10
Через 19 ч. 38 мин.

Экс-игрок «Спартака»» Александр Мостовой поделился мнением о выступлении полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина на старте нового сезона.

«Зобнин очень уверенно выглядит в первых матчах, полностью покрывает центр поля. Роман напоминает себя образца ЧМ-2018. Лишь бы не сдал. Сейчас он один из лучших в «Спартаке», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

В двух играх чемпионата России «Спартак» набрал шесть очков и располагается на второй строчке.

Завтра, 5 августа, подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют с «Рубином». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Роман Зобнин
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